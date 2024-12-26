Представлена наглядная статистика спада «Реала» в Евролиге в сравнении с прошлым сезоном

Игра мадридского «Реала» в нынешнем сезоне Евролиги ярко контрастирует с выступлением в прошлогоднем розыгрыше турнира. Если в сезоне-2023/2024 мадридцы в первой половине регулярного чемпионата одержали 16 побед и потерпели лишь одно поражение, то в этом в их активе только восемь побед и сразу девять поражений. В настоящий момент испанский клуб находится на 13-м месте в турнирной таблице и даже не попадает в зону плей-ин.

В следующем туре регулярного чемпионата Евролиги, который состоится сегодня, 26 декабря, «Реал» на выезде сыграет с «Альбой». Начало матча запланировано на 21:00 мск.

Отметим, что первое место в турнирной таблице Евролиги в настоящий момент занимает «Париж», на счету которого 11 побед при пяти поражениях.

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