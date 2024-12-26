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«Уралмаш» разгромил МБА-МАИ в матче Единой лиги

«Уралмаш» разгромил МБА-МАИ в матче Единой лиги
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В Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта «Уралочка»» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого встречались «Уралмаш» и МБА-МАИ. Игра закончилась победой хозяев паркета со счётом 85:60 (29:18, 12:12, 25:17, 19:13).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 декабря 2024, четверг. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
85 : 60
МБА-МАИ
Москва
Уралмаш: Мартин - 26, Далтон - 16, О'Брайант - 13, Уиттакер - 8, Даглас - 7, Новиков - 6, Ивлев - 4, Писклов - 3, Зайцев - 2, Глазунов, Белянков, Балашов
МБА-МАИ: Коновалов - 11, Воронов - 10, Зубков - 9, Белоусов - 7, Касаткин - 6, Шейко - 6, Певнев - 5, Минченко - 4, Барашков - 2, Трушкин, Покинко, Савченко

Самым результативным в составе победителей оказался американский разыгрывающий Джеремайя Мартин. Своей команде он принёс 26 очков. Также в его активе четыре подбора и шесть результативных передач. В составе МБА-МАИ чаще всего кольцо соперников поражал разыгрывающий Макар Коновалов. На его счету 11 очков, два подбора и четыре результативные передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги «Уралмаш» примет «Самару». Матч состоится 4 января и начнётся в 13:00 мск. МБА-МАИ следующую встречу проведёт с клубом «Пари Нижний Новгород». Игра пройдёт 5 января и начнётся в 14:00 мск.

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