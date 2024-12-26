«Уралмаш» разгромил МБА-МАИ в матче Единой лиги

В Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта «Уралочка»» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого встречались «Уралмаш» и МБА-МАИ. Игра закончилась победой хозяев паркета со счётом 85:60 (29:18, 12:12, 25:17, 19:13).

Самым результативным в составе победителей оказался американский разыгрывающий Джеремайя Мартин. Своей команде он принёс 26 очков. Также в его активе четыре подбора и шесть результативных передач. В составе МБА-МАИ чаще всего кольцо соперников поражал разыгрывающий Макар Коновалов. На его счету 11 очков, два подбора и четыре результативные передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги «Уралмаш» примет «Самару». Матч состоится 4 января и начнётся в 13:00 мск. МБА-МАИ следующую встречу проведёт с клубом «Пари Нижний Новгород». Игра пройдёт 5 января и начнётся в 14:00 мск.

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