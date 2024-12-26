Блогер Пугачёв: Тимму довели до самоубийства, я знаю больше, чем вы думаете

Блогер Марк Пугачёв высказал мнение, что латвийского баскетболиста Яниса Тимму довели до самоубийства. Об этом он рассказал на своей странице в социальных сетях.

«Яниса довели до самоубийства. Самое обидное, что телефон Яниса родителям не отдали и не отдадут. Я уверен, если бы все их переписки прочитала прокуратура, там 100% статья и срок. Но, безусловно, покровители уже позаботились об этом, и всё удалено. Вот увидите, телефон Яниса никогда в жизни не найдётся, а если типа и найдётся, то будет просто телефон левого человека. Я знаю больше, чем вы все думаете. Можно много говорить, а правда остаётся одна!» — написал Пугачёв.

Фото: Страница Марка Пугачёва в социальной сети

Первая жена Тиммы показала видео, как Янис играл с сыном: