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Блогер Пугачёв: Тимму довели до самоубийства, я знаю больше, чем вы думаете

Блогер Пугачёв: Тимму довели до самоубийства, я знаю больше, чем вы думаете
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Блогер Марк Пугачёв высказал мнение, что латвийского баскетболиста Яниса Тимму довели до самоубийства. Об этом он рассказал на своей странице в социальных сетях.

«Яниса довели до самоубийства. Самое обидное, что телефон Яниса родителям не отдали и не отдадут. Я уверен, если бы все их переписки прочитала прокуратура, там 100% статья и срок. Но, безусловно, покровители уже позаботились об этом, и всё удалено. Вот увидите, телефон Яниса никогда в жизни не найдётся, а если типа и найдётся, то будет просто телефон левого человека. Я знаю больше, чем вы все думаете. Можно много говорить, а правда остаётся одна!» — написал Пугачёв.

Фото: Страница Марка Пугачёва в социальной сети

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