«Надо будет — в любую минуту». Богачёв ответил, кто может заменить Перасовича

Президент УНИКСа Евгений Богачёв высказался о своей роли в становлении команды.

«Нельзя сравнивать, но я 21 год работал в банке и 26 лет — в баскетболе. Возьмите любую спортивную сферу, там столько было руководителей… Я и тренеров стараюсь редко менять. Менял, но далеко не отпускал. Вот Станислав Ерёмин рядом — он мой лучший советник, помощник и резервный тренер. Надо будет — в любую минуту заменит Перасовича и любого победит», — приводит слова Богачёва «Татар-информ».

В настоящий момент УНИКС занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги. На счету казанцев 17 побед и пять поражений.

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Достижения сборных России по баскетболу: