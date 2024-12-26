Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Надо будет — в любую минуту». Богачёв ответил, кто может заменить Перасовича

«Надо будет — в любую минуту». Богачёв ответил, кто может заменить Перасовича
Комментарии

Президент УНИКСа Евгений Богачёв высказался о своей роли в становлении команды.

«Нельзя сравнивать, но я 21 год работал в банке и 26 лет — в баскетболе. Возьмите любую спортивную сферу, там столько было руководителей… Я и тренеров стараюсь редко менять. Менял, но далеко не отпускал. Вот Станислав Ерёмин рядом — он мой лучший советник, помощник и резервный тренер. Надо будет — в любую минуту заменит Перасовича и любого победит», — приводит слова Богачёва «Татар-информ».

В настоящий момент УНИКС занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги. На счету казанцев 17 побед и пять поражений.

Материалы по теме
Президент УНИКСа прокомментировал бюджеты и травмы в Единой лиге

Достижения сборных России по баскетболу:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android