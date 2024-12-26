«Счастливого Рождества от банды Джеймсов!» Леброн показал семейные фото

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поздравил подписчиков с Рождеством. Соответствующий пост спортсмен разместил на своей странице в социальных сетях.

«Счастливого Рождества от банды Джеймсов!» — написал Леброн, прикрепив к сообщению совместное фото с сыновьями Бронни, Брайсом, дочкой Жури и женой Саванной.

Фото: Из личного архива Леброна Джеймса

Фото: Из личного архива Леброна Джеймса

Отметим, что Бронни также является игроком «Лос-Анджелеса». Калифорнийской командой он был выбран на драфте НБА 2024 года.

Ранее сообщалось, что после матча с клубом «Голден Стэйт Уорриорз» Джеймс стал автором достижения, которое не покорялось ни одному игроку за всю историю Национальной баскетбольной ассоциации.

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