«Счастливого Рождества от банды Джеймсов!» Леброн показал семейные фото

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поздравил подписчиков с Рождеством. Соответствующий пост спортсмен разместил на своей странице в социальных сетях.
«Счастливого Рождества от банды Джеймсов!» — написал Леброн, прикрепив к сообщению совместное фото с сыновьями Бронни, Брайсом, дочкой Жури и женой Саванной.
Фото: Из личного архива Леброна Джеймса
Фото: Из личного архива Леброна Джеймса
Отметим, что Бронни также является игроком «Лос-Анджелеса». Калифорнийской командой он был выбран на драфте НБА 2024 года.
Ранее сообщалось, что после матча с клубом «Голден Стэйт Уорриорз» Джеймс стал автором достижения, которое не покорялось ни одному игроку за всю историю Национальной баскетбольной ассоциации.
Леброн попытался заблокировать бросок Карри на разминке: