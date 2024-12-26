Тейтум высказался после поражения «Бостона» в игре с «Филадельфией» на Рождество

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум дал комментарий после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс». Напомним, встреча закончилась победой «Филадельфии» со счётом 118:114.

«Мы должны взять на себя ответственность.… Мы должны признать, что мы сделали не так уж много. Мы должны посмотреть в зеркало и наконец собраться. Мы верим в свои силы», — сказал Тейтум на пресс-конференции.

В матче с «Сиксерс» Джейсон набрал 32 очка. Кроме того, на его счету 15 подборов и четыре результативные передачи.

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Тейтум трижды промахнулся под кольцом во время игры с фанатом: