Тейтум высказался после поражения «Бостона» в игре с «Филадельфией» на Рождество
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Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум дал комментарий после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс». Напомним, встреча закончилась победой «Филадельфии» со счётом 118:114.
НБА — регулярный чемпионат
26 декабря 2024, четверг. 01:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
114 : 118
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Тейтум - 32, Браун - 23, Уайт - 21, Хорфорд - 17, Порзингис - 9, Корнет - 6, Притчард - 4, Кета - 2, Петерсон, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Хозер, Спрингер, Шейерман
Филадельфия Сиксерс: Макси - 33, Эмбиид - 27, Мартин - 23, Джордж - 12, Ябуселе - 12, Лоури - 5, Убре - 4, Джексон - 2, Драммонд, Каунсил, Эдвардс, Гордон, Бона
«Мы должны взять на себя ответственность.… Мы должны признать, что мы сделали не так уж много. Мы должны посмотреть в зеркало и наконец собраться. Мы верим в свои силы», — сказал Тейтум на пресс-конференции.
В матче с «Сиксерс» Джейсон набрал 32 очка. Кроме того, на его счету 15 подборов и четыре результативные передачи.
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Комментарии
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