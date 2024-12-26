«Локомотив-Кубань» уверенно победил «Пари Нижний Новгород» в матче Единой лиги

В Краснодаре на арене «Баскет-Холл» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого «Локомотив-Кубань» принимал «Пари Нижний Новгород». Игра закончилась победой хозяев площадки со счётом 101:86 (22:18, 35:17, 21:25, 23:26).

Самым результативным в составе победителей был защитник Антониус Кливленд. На его счету 18 очков, три подбора и пять результативных передач. В составе нижегородцев наилучшую результативность показал форвард Александр Чадов. В его активе 24 очка и восемь подборов.

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги «Локомотив-Кубань» дома сыграет с «Пармой» Матч пройдёт 4 января и начнётся в 15:00 мск. «Пари Нижний Новгород» в следующем туре на выезде сыграет с МБА-МАИ. Игра пройдёт 5 января. Начало — в 14:00 мск.

Достижения сборных России по баскетболу: