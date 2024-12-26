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«Локомотив-Кубань» уверенно победил «Пари Нижний Новгород» в матче Единой лиги

«Локомотив-Кубань» уверенно победил «Пари Нижний Новгород» в матче Единой лиги
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В Краснодаре на арене «Баскет-Холл» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого «Локомотив-Кубань» принимал «Пари Нижний Новгород». Игра закончилась победой хозяев площадки со счётом 101:86 (22:18, 35:17, 21:25, 23:26).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 декабря 2024, четверг. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
101 : 86
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Локомотив-Кубань: Кливленд - 19, Андерсон - 14, Миллер - 12, Темиров - 11, Джонсон - 10, Квитковских - 9, Емченко - 9, Елатонцев - 5, Узинский - 5, Мартюк - 4, Уэйли - 3, Коско
Пари Нижний Новгород: Чадов - 24, Хоменко - 16, Антипов - 9, Наталл - 8, Карпенков - 8, Бабурин - 6, Хвостов - 5, Доукинс - 5, Джуришич - 3, Зоткин - 2, Ганькевич

Самым результативным в составе победителей был защитник Антониус Кливленд. На его счету 18 очков, три подбора и пять результативных передач. В составе нижегородцев наилучшую результативность показал форвард Александр Чадов. В его активе 24 очка и восемь подборов.

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги «Локомотив-Кубань» дома сыграет с «Пармой» Матч пройдёт 4 января и начнётся в 15:00 мск. «Пари Нижний Новгород» в следующем туре на выезде сыграет с МБА-МАИ. Игра пройдёт 5 января. Начало — в 14:00 мск.

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