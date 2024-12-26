Президент «Майами» Райли сделал категоричное заявление по поводу слухов об обмене Батлера

Пресс-служба клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Майами Хит» опубликовала официальное заявление президента команды Пэта Райли. Обращение было выпущено вследствие слухов по поводу обмена лидера команды Джимми Батлера. Райли подчеркнул, что клуб не планирует осуществлять сделку с игроком.

«Обычно мы не комментируем слухи, но все эти разговоры отвлекают внимание команды и несправедливы по отношению к игрокам и тренерам. Поэтому мы дадим ясно понять: мы не обмениваем Джимми Батлера», — говорится в заявлении Райли.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Батлер к настоящему моменту принял участие в 20 матчах, в которых в среднем набирал 18,5 очка, совершал 5,8 подбора и отдавал 4,9 передачи.

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