Результаты всех матчей Единой лиги 26 декабря, турнирная таблица
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В четверг, 26 декабря, состоялся игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности состоялось два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.
Результаты матчей Единой лиги 26 декабря:
«Уралмаш» – МБА-МАИ – 85:60;
«Локомотив-Кубань» – «Пари Нижний Новгород» – 101:86.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 декабря 2024, четверг. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
85 : 60
МБА-МАИ
Москва
Уралмаш: Мартин - 26, Далтон - 16, О'Брайант - 13, Уиттакер - 8, Даглас - 7, Новиков - 6, Ивлев - 4, Писклов - 3, Зайцев - 2, Глазунов, Белянков, Балашов
МБА-МАИ: Коновалов - 11, Воронов - 10, Зубков - 9, Белоусов - 7, Касаткин - 6, Шейко - 6, Певнев - 5, Минченко - 4, Барашков - 2, Трушкин, Покинко, Савченко
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 декабря 2024, четверг. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
101 : 86
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Локомотив-Кубань: Кливленд - 19, Андерсон - 14, Миллер - 12, Темиров - 11, Джонсон - 10, Квитковских - 9, Емченко - 9, Елатонцев - 5, Узинский - 5, Мартюк - 4, Уэйли - 3, Коско
Пари Нижний Новгород: Чадов - 24, Хоменко - 16, Антипов - 9, Наталл - 8, Карпенков - 8, Бабурин - 6, Хвостов - 5, Доукинс - 5, Джуришич - 3, Зоткин - 2, Ганькевич
Первое место в турнирной таблице Единой лиги сейчас занимает московский ЦСКА, в активе которого 19 побед и три поражения. На втором месте располагается петербургский «Зенит», на счету которого 18 побед и три поражения. Топ-3 замыкает казанский УНИКС (17 побед — пять поражений).
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