Результаты всех матчей Единой лиги 26 декабря, турнирная таблица

В четверг, 26 декабря, состоялся игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности состоялось два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.

Результаты матчей Единой лиги 26 декабря:

«Уралмаш» – МБА-МАИ – 85:60;

«Локомотив-Кубань» – «Пари Нижний Новгород» – 101:86.

Первое место в турнирной таблице Единой лиги сейчас занимает московский ЦСКА, в активе которого 19 побед и три поражения. На втором месте располагается петербургский «Зенит», на счету которого 18 побед и три поражения. Топ-3 замыкает казанский УНИКС (17 побед — пять поражений).

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