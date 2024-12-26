Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Реал» на выезде победил «Альбу» в матче регулярного чемпионата Евролиги

«Реал» на выезде победил «Альбу» в матче регулярного чемпионата Евролиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого берлинская «Альба» принимала мадридский «Реал». Встреча закончилась со счётом 80:69 (28:15, 17:19, 16:17, 19:18) в пользу испанского клуба.

Евролига . Регулярный чемпионат. 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 21:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
69 : 80
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Альба: Спаньоло, Ветцель, Делов, Макдауэлл-Уайт, Маттиссек, Шнайдер, Томас, Херманнссон, Самар, Олинде, Рапикве, Маккормак
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Хезонья, Муса, Дек, Гаруба, Ибака, Тавареш, Льюль, Фелис

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Серхио Льюль, набравший 20 очков. Кроме того, в его активе два подбора и одна результативная передача. У «Альбы» лучшую результативность продемонстрировал центровой Дэвид Маккормак. На его счету 15 очков и восемь подборов.

В следующем туре соревнований «Альба» на домашней площадке сыграет с «Монако». Встреча состоится 2 января. Её начало запланировано на 22:00 по московскому времени. «Реал» в следующем туре дома сыграет с мюнхенской «Баварией». Матч состоится 3 января, начало — в 23:00 мск.

Материалы по теме
Дёмин уже не первый, а ещё новичок из Евролиги. Рейтинг лучших молодых игроков из России
Дёмин уже не первый, а ещё новичок из Евролиги. Рейтинг лучших молодых игроков из России

Семиклассник ростом 220 см играет в баскетбол:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android