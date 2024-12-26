«Реал» на выезде победил «Альбу» в матче регулярного чемпионата Евролиги

Завершился матч 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого берлинская «Альба» принимала мадридский «Реал». Встреча закончилась со счётом 80:69 (28:15, 17:19, 16:17, 19:18) в пользу испанского клуба.

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Серхио Льюль, набравший 20 очков. Кроме того, в его активе два подбора и одна результативная передача. У «Альбы» лучшую результативность продемонстрировал центровой Дэвид Маккормак. На его счету 15 очков и восемь подборов.

В следующем туре соревнований «Альба» на домашней площадке сыграет с «Монако». Встреча состоится 2 января. Её начало запланировано на 22:00 по московскому времени. «Реал» в следующем туре дома сыграет с мюнхенской «Баварией». Матч состоится 3 января, начало — в 23:00 мск.

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