Еврокубок: результаты 26 декабря, турнирная таблица

В четверг, 26 декабря, состоялся игровой день баскетбольного Еврокубка. В общей сложности была проведена одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её результатом.

Еврокубок, результаты 26 декабря:

«Ратиофарм» Ульм — «Бешикташ» — 104:87.

Напомним, групповая стадия Еврокубка стартовала 24 сентября 2024 года. Она будет продолжаться до 5 февраля следующего года. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях. В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал.

Баскетбольную площадку поставили на стадионе из античных времён: