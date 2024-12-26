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Еврокубок: результаты 26 декабря, турнирная таблица

Еврокубок: результаты 26 декабря, турнирная таблица
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В четверг, 26 декабря, состоялся игровой день баскетбольного Еврокубка. В общей сложности была проведена одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её результатом.

Еврокубок. Календарь
Еврокубок. Турнирная таблица

Еврокубок, результаты 26 декабря:

«Ратиофарм» Ульм — «Бешикташ» — 104:87.

Еврокубок . Группа A. 13-й тур
26 декабря 2024, четверг. 21:00 МСК
Ратиофарм Ульм
Ульм, Германия
Окончен
104 : 87
Бешикташ
Стамбул, Турция

Напомним, групповая стадия Еврокубка стартовала 24 сентября 2024 года. Она будет продолжаться до 5 февраля следующего года. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях. В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал.

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