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Вембаньяма стал автором достижения, которое не покорялось ни одному игроку НБА

Вембаньяма стал автором достижения, которое не покорялось ни одному игроку НБА
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Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма в последних четырёх матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по меньшей мере реализовывал четыре трёхочковых броска и делал четыре блокшота. Как информирует Clutch Points, Вембаньяма стал первым игроком в истории НБА, которому удалось добиться таких показателей в статистике.

В Игре с «Атлантой Хоукс» Виктор реализовал семь трёхочковых бросков и сделал четыре блокшота. В матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс» на его счету было четыре «трёшки» и 10 блокшотов. Во встрече с «Филадельфией Сиксерс» француз отметился шестью попаданиями из-за дуги и восемью блокшотами, а в матче с «Нью-Йорк Никс» — шестью «трёшками» и четырьмя блокшотами.

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