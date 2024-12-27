«Маккаби» уверенно победил «Жальгирис» в Евролиге

Завершился матч 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого встречались «Маккаби» из Тель-Авива (Израиль) и литовский клуб «Жальгирис». Игра закончилась со счётом 95:78 (26:19, 24:19, 21:18, 17:25) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным в составе «Маккаби» стал форвард Жайлен Оар, набравший 23 очка. Кроме того, в его активе пять подборов и четыре результативные передачи. У «Жальгириса» лучшую результативность продемонстрировал защитник Сильвен Франсиско. На его счету 15 очков, один подбор и девять результативных передач.

В следующем туре соревнований «Маккаби» на выезде сыграет с белградским «Партизаном». Матч пройдёт 3 января и начнётся в 22:30 по московскому времени. «Жальгирис» в следующем туре примет греческий «Олимпиакос». Игра состоится 2 января, начало — в 21:00 мск.

Тьерри Анри и Жерар Пике сыграли один на один в баскетбол: