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«Маккаби» уверенно победил «Жальгирис» в Евролиге

«Маккаби» уверенно победил «Жальгирис» в Евролиге
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Завершился матч 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого встречались «Маккаби» из Тель-Авива (Израиль) и литовский клуб «Жальгирис». Игра закончилась со счётом 95:78 (26:19, 24:19, 21:18, 17:25) в пользу хозяев площадки.

Евролига . Регулярный чемпионат. 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
95 : 78
Жальгирис
Каунас, Литва
Маккаби Т-А: Оар, Шайок, Менко, Соркин, Рэйман, Ди Бартоломео, Коэн, Рэндольф, Йокубайтис, Блатт, Уильямс, Деджулиус
Жальгирис: Уокер, Франсиско, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Смайлагич, Митчелл, Данстон, Мэнек, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас

Самым результативным в составе «Маккаби» стал форвард Жайлен Оар, набравший 23 очка. Кроме того, в его активе пять подборов и четыре результативные передачи. У «Жальгириса» лучшую результативность продемонстрировал защитник Сильвен Франсиско. На его счету 15 очков, один подбор и девять результативных передач.

В следующем туре соревнований «Маккаби» на выезде сыграет с белградским «Партизаном». Матч пройдёт 3 января и начнётся в 22:30 по московскому времени. «Жальгирис» в следующем туре примет греческий «Олимпиакос». Игра состоится 2 января, начало — в 21:00 мск.

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