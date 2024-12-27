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Инсайдер раскрыл планы «Лос-Анджелес Лейкерс» на трансферном рынке

Инсайдер раскрыл планы «Лос-Анджелес Лейкерс» на трансферном рынке
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Известный инсайдер Шэмс Чарания поделился сведениями об ожидаемых ходах клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на трансферном рынке.

«Мои источники во фронт-офисе «Лейкерс» сообщили мне, что команда может расстаться с треми пиками первого раунда в рамках потенциальной сделки. Однако клубу нужен игрок или игроки, которые, по их мнению, смогут встроиться в этот состав немедленно», — сказал Чарания в эфире First Take.

В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает седьмое место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации. В активе «озёрников» 17 побед и 13 поражений.

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