Результаты игрового дня Евролиги 26 декабря, турнирная таблица
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В четверг, 26 декабря, состоялся игровой день 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности было проведено четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Результаты матчей Евролиги 26 декабря:
«Монако» — «Анадолу Эфес» — 94:75;
«Альба» — «Реал» Мадрид — 69:80;
«Маккаби» Тель-Авив — «Жальгирис — 95:78;
«Олимпия» — «Олимпиакос» — 83:84.
Евролига . Регулярный чемпионат. 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
94 : 75
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Лойд, Папаяннис, Корнели, Джайте, Мотеюнас, Тарпей, Бегарен, Браун, Стразель, Джеймс
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Джонсон, Пуарье, Холлац, Османи, Отуру, Уиллис
Евролига . Регулярный чемпионат. 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 21:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
69 : 80
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Альба: Спаньоло, Ветцель, Делов, Макдауэлл-Уайт, Маттиссек, Шнайдер, Томас, Херманнссон, Самар, Олинде, Рапикве, Маккормак
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Хезонья, Муса, Дек, Гаруба, Ибака, Тавареш, Льюль, Фелис
Евролига . Регулярный чемпионат. 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
95 : 78
Жальгирис
Каунас, Литва
Маккаби Т-А: Оар, Шайок, Менко, Соркин, Рэйман, Ди Бартоломео, Коэн, Рэндольф, Йокубайтис, Блатт, Уильямс, Деджулиус
Жальгирис: Уокер, Франсиско, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Смайлагич, Митчелл, Данстон, Мэнек, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Евролига . Регулярный чемпионат. 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 22:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Окончен
83 : 84
Олимпиакос
Пирей, Греция
Олимпия: Димитриевич, Манньон, Козёр, Тонут, Больмаро, Брукс, Ледей, Риччи, Диоп, Шилдс, Миротич, Гиллеспи
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Митру-Лонг, Вильдоса, Фалль, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Менса, Маккиссик, Фурнье
Первое место в турнирной таблице Евролиги в настоящий момент занимает «Монако», в активе которого 12 побед и шесть поражений. На второй позиции располагается «Париж», у которого 11 побед при пяти поражениях. Топ-3 замыкает «Олимпиакос» (11 побед — шесть поражений).
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