Результаты игрового дня Евролиги 26 декабря, турнирная таблица

В четверг, 26 декабря, состоялся игровой день 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности было проведено четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Евролиги 26 декабря:

«Монако» — «Анадолу Эфес» — 94:75;

«Альба» — «Реал» Мадрид — 69:80;

«Маккаби» Тель-Авив — «Жальгирис — 95:78;

«Олимпия» — «Олимпиакос» — 83:84.

Первое место в турнирной таблице Евролиги в настоящий момент занимает «Монако», в активе которого 12 побед и шесть поражений. На второй позиции располагается «Париж», у которого 11 побед при пяти поражениях. Топ-3 замыкает «Олимпиакос» (11 побед — шесть поражений).

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