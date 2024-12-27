Винисиус встретился с Кармело Энтони и Виктором Вембаньямой

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Футболист показал снимки с прославленным игроком НБА Кармело Энтони, а также с французским баскетболистом Виктором Вембаньямой, выступающим за «Сан-Антонио Спёрс».

Фото: Из личного архива Винисиуса Жуниора

Фото: Из личного архива Винисиуса Жуниора

В текущем сезоне Винисиус принял участие в 20 матчах, в которых забил 13 голов и сделал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Вембаньяма стал автором достижения, которое не покорялось ни одному игроку в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

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