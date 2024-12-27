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Индиана Пэйсерс— Оклахома-Сити Тандер, результат матча 27 декабря 2024, счет 114:120, НБА 2024/2025

«Оклахома» переиграла «Индиану», Шей Гилджес-Александер набрал 45 очков
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В ночь с 26 на 27 декабря мск на арене «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе (США, штат Индиана) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Индиана Пэйсерс» и «Оклахома-Сити Тандер». Хозяева площадки уступили со счётом 114:120.

НБА — регулярный чемпионат
27 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
114 : 120
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Нембард - 23, Сиакам - 22, Матурин - 18, Макконнелл - 13, Уокер - 12, Тёрнер - 12, Топпин - 5, Шиппард - 5, Халибёртон - 4, Брайант, Фриман, Фёрфи, Джонсон, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 45, Уильямс - 20, Дорт - 13, Хартенштайн - 11, Митчелл - 9, Уильямс - 9, Джо - 5, Уильямс - 3, Уиггинс - 2, Уоллес - 2, Джонс - 1, Дженг

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити» Шей Гилджес-Александер, который набрал 45 очков, также на его счету семь подборов и восемь результативных передач.

«Тандер» одержали восьмую победу подряд в матчах, идущих в зачёт регулярного чемпионата НБА — без учёта проигранного «Милуоки Бакс» финала Кубка НБА.

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