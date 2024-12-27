«Оклахома» переиграла «Индиану», Шей Гилджес-Александер набрал 45 очков

В ночь с 26 на 27 декабря мск на арене «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе (США, штат Индиана) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Индиана Пэйсерс» и «Оклахома-Сити Тандер». Хозяева площадки уступили со счётом 114:120.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити» Шей Гилджес-Александер, который набрал 45 очков, также на его счету семь подборов и восемь результативных передач.

«Тандер» одержали восьмую победу подряд в матчах, идущих в зачёт регулярного чемпионата НБА — без учёта проигранного «Милуоки Бакс» финала Кубка НБА.