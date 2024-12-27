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29 очков Кэмерона Джонсона помогли «Бруклину» обыграть «Милуоки»

29 очков Кэмерона Джонсона помогли «Бруклину» обыграть «Милуоки»
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Милуоки Бакс» и «Бруклин Нетс». Гости обыграли соперника со счётом 111:105.

НБА — регулярный чемпионат
27 декабря 2024, пятница. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
105 : 111
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Милуоки Бакс: Миддлтон - 21, Лопес - 20, Портис - 18, Трент-мл. - 14, Принс - 9, Грин - 8, Джексон - 8, Роллинз - 7, Боучэмп, Роббинс, Умуде, Коннотон, Райт
Бруклин Нетс: Джонсон - 29, Милтон - 20, Клауни - 20, Клэкстон - 13, Джонсон - 12, Симмонс - 8, Мартин - 5, Уилсон - 4, Миллер-Уайтхэд, Бикман, Мартин, Шарп

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бруклина» Кэмерон Джонсон, записавший на свой счёт 29 очков, пять подборов и три передачи.

В составе «Миннесоты» самым результативным игроком стал лёгкий форвард Крис Миддлтон, записавший в свой актив 21 очко, пять подборов и пять передач.

В следующем матче «Милуоки» сыграет с «Чикаго», а «Бруклин» встретится с «Сан-Антонио».

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