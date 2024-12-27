29 очков Кэмерона Джонсона помогли «Бруклину» обыграть «Милуоки»

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Милуоки Бакс» и «Бруклин Нетс». Гости обыграли соперника со счётом 111:105.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бруклина» Кэмерон Джонсон, записавший на свой счёт 29 очков, пять подборов и три передачи.

В составе «Миннесоты» самым результативным игроком стал лёгкий форвард Крис Миддлтон, записавший в свой актив 21 очко, пять подборов и пять передач.

В следующем матче «Милуоки» сыграет с «Чикаго», а «Бруклин» встретится с «Сан-Антонио».

Фанатки, выбежавшие во время игры НБА, оказались моделями: