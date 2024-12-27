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Атланта Хоукс — Чикаго Буллз, результат матча 27 декабря 2024, счет 141:133, НБА 2024/2025

Дабл-даблы Джалена Джонсона и Трея Янга принесли «Атланте» победу над «Чикаго»
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В ночь с 26 на 27 декабря мск на паркете «Стэйт Фарм-Арена» в Атланте (США, штат Джорджия) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Атланта Хоукс» и «Чикаго Буллз». Хозяева площадки выиграли результативную встречу со счётом 141:133.

НБА — регулярный чемпионат
27 декабря 2024, пятница. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
141 : 133
Чикаго Буллз
Чикаго
Атланта Хоукс: Джонсон - 30, Янг - 27, Хантер - 25, Рисашер - 16, Дэниэлс - 15, Нэнс - 12, Капела - 8, Мэтьюз - 5, Крейчи - 3, Уоллес, Родди, Барлоу
Чикаго Буллз: Лавин - 37, Картер - 26, Уайт - 23, Вучевич - 19, Уильямс - 11, Смит - 8, Крэйг - 7, Филлипс - 2, Хортон-Такер, Терри, Дуарте

В составе «Атланты» дабл-даблы оформили лёгкий форвард Джален Джонсон (30 очков и 15 подборов, а также четыре результативных паса) и разыгрывающий защитник Трей Янг (27 очков и 13 результативных передач, а также два подбора). При этом самым результативным в матче стал игрок «Чикаго» — лёгкий форвард Зак Лавин (37 очков, пять подборов и семь передач).

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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