Дабл-даблы Джалена Джонсона и Трея Янга принесли «Атланте» победу над «Чикаго»

В ночь с 26 на 27 декабря мск на паркете «Стэйт Фарм-Арена» в Атланте (США, штат Джорджия) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Атланта Хоукс» и «Чикаго Буллз». Хозяева площадки выиграли результативную встречу со счётом 141:133.

В составе «Атланты» дабл-даблы оформили лёгкий форвард Джален Джонсон (30 очков и 15 подборов, а также четыре результативных паса) и разыгрывающий защитник Трей Янг (27 очков и 13 результативных передач, а также два подбора). При этом самым результативным в матче стал игрок «Чикаго» — лёгкий форвард Зак Лавин (37 очков, пять подборов и семь передач).