В ночь с 26 на 27 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 27 декабря:

«Индиана Пэйсерс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 114:120.

«Орландо Мэджик» — «Майами Хит» — 88:89.

«Вашингтон Уизардс» — «Шарлотт Хорнетс» — 113:110.

«Атланта Хоукс» — «Чикаго Буллз» — 141:133.

«Мемфис Гриззлиз» — «Торонто Рэпторс» — 155:126.

«Милуоки Бакс» — «Бруклин Нетс» — 105:111.

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Хьюстон Рокетс» — 111:128.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Юта Джаз» — матч продолжается.

«Сакраменто Кингз» — «Детройт Пистонс» - матч продолжается.

Видео: Рекорды НБА