Результаты игрового дня НБА 27 декабря
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В ночь с 26 на 27 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 27 декабря:
- «Индиана Пэйсерс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 114:120.
- «Орландо Мэджик» — «Майами Хит» — 88:89.
- «Вашингтон Уизардс» — «Шарлотт Хорнетс» — 113:110.
- «Атланта Хоукс» — «Чикаго Буллз» — 141:133.
- «Мемфис Гриззлиз» — «Торонто Рэпторс» — 155:126.
- «Милуоки Бакс» — «Бруклин Нетс» — 105:111.
- «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Хьюстон Рокетс» — 111:128.
- «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Юта Джаз» — матч продолжается.
- «Сакраменто Кингз» — «Детройт Пистонс» - матч продолжается.
НБА — регулярный чемпионат
27 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
114 : 120
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Нембард - 23, Сиакам - 22, Матурин - 18, Макконнелл - 13, Уокер - 12, Тёрнер - 12, Топпин - 5, Шиппард - 5, Халибёртон - 4, Брайант, Фриман, Фёрфи, Джонсон, Несмит, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 45, Уильямс - 20, Дорт - 13, Хартенштайн - 11, Митчелл - 9, Уильямс - 9, Джо - 5, Уильямс - 3, Уиггинс - 2, Уоллес - 2, Джонс - 1, Дженг
НБА — регулярный чемпионат
27 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
88 : 89
Майами Хит
Майами
Орландо Мэджик: Саггс - 29, Да Силва - 18, Колдуэлл-Поуп - 11, Битадзе - 10, Куин - 8, Джозеф - 5, Картер - 5, Блэк - 2, Айзек, Хьюстан, Ховард, Энтони
Майами Хит: Хироу - 20, Бёркс - 17, Жакез-мл. - 15, Розир - 14, Хайсмит - 9, Йович - 8, Адебайо - 4, Уэр - 2, Stevens, Кристофер, Ларссон, Джонсон, Батлер, Лав, Робинсон
НБА — регулярный чемпионат
27 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
113 : 110
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Вашингтон Уизардс: Пул - 25, Кулибали - 20, Сарр - 15, Валанчюнас - 14, Кисперт - 13, Брогдон - 11, Шампани - 8, Каррингтон - 7, Вукчевич, Дэвис, Батлер, Болдуин Мл., Гилл, Джордж, Холмс
Шарлотт Хорнетс: Болл - 31, Бриджес - 22, Миллер - 18, Уильямс - 16, Ричардс - 6, Мицич - 6, Салон - 6, Грин - 3, Мартин - 2, Джеффрис, Диабате, Уонг, Карри, Гибсон
НБА — регулярный чемпионат
27 декабря 2024, пятница. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
141 : 133
Чикаго Буллз
Чикаго
Атланта Хоукс: Джонсон - 30, Янг - 27, Хантер - 25, Рисашер - 16, Дэниэлс - 15, Нэнс - 12, Капела - 8, Мэтьюз - 5, Крейчи - 3, Уоллес, Родди, Барлоу
Чикаго Буллз: Лавин - 37, Картер - 26, Уайт - 23, Вучевич - 19, Уильямс - 11, Смит - 8, Крэйг - 7, Филлипс - 2, Досунму, Хортон-Такер, Терри, Дуарте
НБА — регулярный чемпионат
27 декабря 2024, пятница. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
155 : 126
Торонто Рэпторс
Торонто
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 21, Иди - 21, Бейн - 19, Уэллс - 17, Пиппен Мл. - 15, Кеннард - 15, Морант - 15, Кларк - 11, Кончар - 9, Ларэвиа - 8, Альдама - 4, Спенсер
Торонто Рэпторс: Барретт - 27, Барнс - 26, Буше - 15, Дик - 14, Олиник - 14, Агбаджи - 10, Лоусон - 6, Митчелл - 6, Баттл - 6, Могбо - 2, Темпл, Шомше, Фернанду
НБА — регулярный чемпионат
27 декабря 2024, пятница. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
105 : 111
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Милуоки Бакс: Миддлтон - 21, Лопес - 20, Портис - 18, Трент-мл. - 14, Принс - 9, Грин - 8, Джексон - 8, Роллинз - 7, Боучэмп, Роббинс, Умуде, Коннотон, Райт
Бруклин Нетс: Джонсон - 29, Милтон - 20, Клауни - 20, Клэкстон - 13, Джонсон - 12, Симмонс - 8, Мартин - 5, Уилсон - 4, Миллер-Уайтхэд, Бикман, Мартин, Шарп, Финни-Смит
НБА — регулярный чемпионат
27 декабря 2024, пятница. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
111 : 128
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 21, Мюррей - 17, Бостон - 17, Макколлум - 13, Грин - 11, Джонс - 10, Робинсон-Эрл - 9, Хоукинс - 5, Ривз - 4, Тайс - 2, Мисси - 2, Альварадо
Хьюстон Рокетс: Грин - 30, Уитмор - 27, Ванвлит - 25, Тэйт - 10, Шенгюн - 10, Томпсон - 9, Смит II - 6, Грин - 6, Холидей - 2, Адамс - 2, Шеппард - 1, Ландейл, Брукс, Исон
НБА — регулярный чемпионат
27 декабря 2024, пятница. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
4-я четверть
118 : 112
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Портленд Трэйл Блэйзерс: Хендерсон, Саймонс, Эйтон, Авдия, Грант, Шарп, Рупер, Клингэн, Мюррэй, Рит, Камара, Уокер
Юта Джаз: Секстон, Уильямс, Миллз, Кольер, Юбэнкс, Михайлюк, Филиповски, Маркканен, Кесслер, Поттер, Сенсабо, Джузэнг
НБА — регулярный чемпионат
27 декабря 2024, пятница. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
4-я четверть
102 : 93
Детройт Пистонс
Детройт
Сакраменто Кингз: Монк, Маклафлин, Фокс, Макдермотт, Хаертер, Дерозан, Мюррэй, Джонс, Джонс, Эллис, Лень, Лайлз, Робинсон, Краудер
Детройт Пистонс: Холланд, Дюрен, Каннингем, Бисли, Рид, Хардуэй-младший, Томпсон, Харрис, Мур, Фонтеккио, Айви, Сассер, Клинтман
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