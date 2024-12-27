Стало известно, когда Лука Дончич пройдёт повторное обследование после травмы

Разыгрывающий и лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз», который состоялся в ночь на 26 декабря, получил повреждение икроножной мышцы.

Как сообщает североамериканский журналист и ведущий инсайдер ESPN Шэмс Чарания в социальной сети, Дончич пройдёт повторное обследование лишь через месяц, чтобы затем определить направление восстановления после травмы.

В текущем регулярном сезоне 25-летний баскетболист принял участие в 22 матчах, набирая в среднем 28,1 очка, 8,3 подбора и 7,8 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,6, трёхочковых — 35,4. «Даллас» на данный момент занимает четвёртое место на Западе (19-11).