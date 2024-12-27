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Стало известно, когда Лука Дончич пройдёт повторное обследование после травмы

Стало известно, когда Лука Дончич пройдёт повторное обследование после травмы
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Разыгрывающий и лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз», который состоялся в ночь на 26 декабря, получил повреждение икроножной мышцы.

НБА — регулярный чемпионат
25 декабря 2024, среда. 22:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
99 : 105
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Даллас Маверикс: Ирвинг - 39, Дончич - 14, Томпсон - 12, Гримс - 10, Вашингтон - 7, Лайвли - 6, Клебер - 5, Маршалл - 4, Динвидди - 2, Гортман, Харди, Пауэлл, Проспер, Гэффорд, Моррис
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 26, Рэндл - 23, Гобер - 14, Дивинченцо - 11, Конли - 10, Александер-Уолкер - 8, Рид - 6, Макдэниелс - 5, Майнотт - 2, Шеннон, Диллингэм, Эдвардс, Кларк, Миллер, Дозьер

Как сообщает североамериканский журналист и ведущий инсайдер ESPN Шэмс Чарания в социальной сети, Дончич пройдёт повторное обследование лишь через месяц, чтобы затем определить направление восстановления после травмы.

В текущем регулярном сезоне 25-летний баскетболист принял участие в 22 матчах, набирая в среднем 28,1 очка, 8,3 подбора и 7,8 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,6, трёхочковых — 35,4. «Даллас» на данный момент занимает четвёртое место на Западе (19-11).

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