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Ведищев — о победе над «Пари НН»: рад, что выиграли, но пропускать 86 очков — это много

Ведищев — о победе над «Пари НН»: рад, что выиграли, но пропускать 86 очков — это много
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари НН» (101:86).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 декабря 2024, четверг. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
101 : 86
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Локомотив-Кубань: Кливленд - 19, Андерсон - 14, Миллер - 12, Темиров - 11, Джонсон - 10, Квитковских - 9, Емченко - 9, Елатонцев - 5, Узинский - 5, Мартюк - 4, Уэйли - 3, Коско
Пари Нижний Новгород: Чадов - 24, Хоменко - 16, Антипов - 9, Наталл - 8, Карпенков - 8, Бабурин - 6, Хвостов - 5, Доукинс - 5, Джуришич - 3, Зоткин - 2, Ганькевич

«Рад, что выиграли. Первую половину провели отлично: в нападении много получалось, включились с правильной энергией, и каждый из пяти игроков на площадке был сконцентрирован. После большого перерыва подрасслабились, нападали хорошо, но защищались не так, как я жду от команды. Пропускать за матч 86 очков – это всё же слишком много.

Тем не менее, думаю, мы на правильном пути. Потенциал, чтобы прибавить, у нас есть. Заканчиваем год на победной ноте.

Поздравляю болельщиков «Локо» и любителей баскетбола с наступающим Новым годом!» — приводит слова Ведищева пресс-служба краснодарской команды.

«Локомотив-Кубань» закончил год на четвёртом месте в турнирной таблице Единой лиги, победив в 77,3% матчей.

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