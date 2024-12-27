Ведищев — о победе над «Пари НН»: рад, что выиграли, но пропускать 86 очков — это много

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари НН» (101:86).

«Рад, что выиграли. Первую половину провели отлично: в нападении много получалось, включились с правильной энергией, и каждый из пяти игроков на площадке был сконцентрирован. После большого перерыва подрасслабились, нападали хорошо, но защищались не так, как я жду от команды. Пропускать за матч 86 очков – это всё же слишком много.

Тем не менее, думаю, мы на правильном пути. Потенциал, чтобы прибавить, у нас есть. Заканчиваем год на победной ноте.

Поздравляю болельщиков «Локо» и любителей баскетбола с наступающим Новым годом!» — приводит слова Ведищева пресс-служба краснодарской команды.

«Локомотив-Кубань» закончил год на четвёртом месте в турнирной таблице Единой лиги, победив в 77,3% матчей.