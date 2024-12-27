Джейден Айви принёс победу «Детройту», забросив трёхочковый с фолом при «-3» в концовке

Драматично закончился сегодняшний матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Детройт Пистонс» в гостях нанёс поражение «Сакраменто Кингз» со счётом 114:113.

За три секунды до конца четвёртой четверти хозяева вели со счётом 113:110, однако атакующий защитник «Пистонс» Джейден Айви, получив мяч в углу площадки, умудрился забросить трёхочковый с фолом, после чего реализовал штрафной бросок и принёс своей команде победу.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео невероятной развязки матча:

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

После 31 матча «Детройт» занимает четвёртое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, победив в 45,2% матчей.