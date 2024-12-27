Джейден Айви принёс победу «Детройту», забросив трёхочковый с фолом при «-3» в концовке
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Драматично закончился сегодняшний матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Детройт Пистонс» в гостях нанёс поражение «Сакраменто Кингз» со счётом 114:113.
НБА — регулярный чемпионат
27 декабря 2024, пятница. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
113 : 114
Детройт Пистонс
Детройт
Сакраменто Кингз: Фокс - 26, Лайлз - 20, Дерозан - 19, Монк - 15, Мюррэй - 11, Хаертер - 8, Эллис - 5, Лень - 4, Джонс - 3, Джонс - 2, Маклафлин, Макдермотт, Робинсон, Краудер
Детройт Пистонс: Каннингем - 33, Бисли - 22, Айви - 19, Дюрен - 13, Рид - 7, Томпсон - 7, Хардуэй-младший - 6, Харрис - 4, Сассер - 3, Холланд, Мур, Фонтеккио, Клинтман
За три секунды до конца четвёртой четверти хозяева вели со счётом 113:110, однако атакующий защитник «Пистонс» Джейден Айви, получив мяч в углу площадки, умудрился забросить трёхочковый с фолом, после чего реализовал штрафной бросок и принёс своей команде победу.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео невероятной развязки матча:
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
После 31 матча «Детройт» занимает четвёртое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, победив в 45,2% матчей.
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