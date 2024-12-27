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Защитник «Детройта» Айви прокомментировал свой трёхочковый с фолом в конце матча с «Кингз»

Защитник «Детройта» Айви прокомментировал свой трёхочковый с фолом в конце матча с «Кингз»
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Атакующий защитник «Детройт Пистонс» Джейден Айви высказался о своём невероятном броске за три секунды до окончания выездного матча регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (114:113).

НБА — регулярный чемпионат
27 декабря 2024, пятница. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
113 : 114
Детройт Пистонс
Детройт
Сакраменто Кингз: Фокс - 26, Лайлз - 20, Дерозан - 19, Монк - 15, Мюррэй - 11, Хаертер - 8, Эллис - 5, Лень - 4, Джонс - 3, Джонс - 2, Маклафлин, Макдермотт, Робинсон, Краудер
Детройт Пистонс: Каннингем - 33, Бисли - 22, Айви - 19, Дюрен - 13, Рид - 7, Томпсон - 7, Хардуэй-младший - 6, Харрис - 4, Сассер - 3, Холланд, Мур, Фонтеккио, Клинтман

Напомним, хозяева вели со счётом 113:110, однако Айви, получив мяч в углу площадки, умудрился забросить трёхочковый с фолом, после чего реализовал штрафной бросок и принёс своей команде победу.

«Я просто старался сохранить равновесие… Я сделал обманное движение и бросил», — сказал Айви в интервью на площадке после матча.

Всего в нынешнем сезоне 22-летний Айви сыграл в 28 матчах, в которых набирал 17,5 очка, делал 4,3 подбора и 4,1 передачи в среднем за игру.

После 31 матча «Детройт» занимает четвёртое место в турнирной таблице Центрального дивизиона НБА, победив в 45,2% матчей.

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