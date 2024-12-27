Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Защитник «Детройта» Айви прокомментировал свой трёхочковый с фолом в конце матча с «Кингз»

Атакующий защитник «Детройт Пистонс» Джейден Айви высказался о своём невероятном броске за три секунды до окончания выездного матча регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (114:113).

Напомним, хозяева вели со счётом 113:110, однако Айви, получив мяч в углу площадки, умудрился забросить трёхочковый с фолом, после чего реализовал штрафной бросок и принёс своей команде победу.

«Я просто старался сохранить равновесие… Я сделал обманное движение и бросил», — сказал Айви в интервью на площадке после матча.

Всего в нынешнем сезоне 22-летний Айви сыграл в 28 матчах, в которых набирал 17,5 очка, делал 4,3 подбора и 4,1 передачи в среднем за игру.

После 31 матча «Детройт» занимает четвёртое место в турнирной таблице Центрального дивизиона НБА, победив в 45,2% матчей.