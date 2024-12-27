Евролига: расписание матчей 27 декабря

В четверг, 27 декабря, в рамках регулярного чемпионата Евролиги состоится очередной игровой день. Всего фанаты европейского баскетбола смогут увидеть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч.
Расписание Евролиги на 27 декабря:
22:30 мск — «Бавария» — «Панатинаикос»;
22:30 мск — «Барселона» — «Црвена Звезда»;
22:30 мск — «Баскония» — «Париж»;
22:30 мск — «Виртус» Болонья — АСВЕЛ;
22:30 мск — «Партизан» — «Фенербахче».
Возглавляет турнирную таблицу французский «Париж» с 11 победами и пятью поражениями в 16 матчах сезона-2024/2025. Второе место занимают баскетболисты «Монако», у которых 12 выигранных и шесть проигранных встреч. Тройку лидеров замыкает «Олимпиакос», на счету которого также 12 побед и шесть поражений.
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