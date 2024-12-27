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«Мемфис» установил рекорд франшизы всех времён в матче с «Торонто»

«Мемфис» установил рекорд франшизы всех времён в матче с «Торонто»
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Сегодня, 27 декабря, «Мемфис Гриззлиз» нанёс поражение «Торонто Рэпторс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА со счётом 155:126. Игра прошла на арене «ФедЭксФорум» в Мемфисе.

НБА — регулярный чемпионат
27 декабря 2024, пятница. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
155 : 126
Торонто Рэпторс
Торонто
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 21, Иди - 21, Бейн - 19, Уэллс - 17, Пиппен Мл. - 15, Кеннард - 15, Морант - 15, Кларк - 11, Кончар - 9, Ларэвиа - 8, Альдама - 4, Спенсер
Торонто Рэпторс: Барретт - 27, Барнс - 26, Буше - 15, Дик - 14, Олиник - 14, Агбаджи - 10, Лоусон - 6, Митчелл - 6, Баттл - 6, Могбо - 2, Темпл, Шомше, Фернанду

155 набранных очков «Мемфиса» в этой встрече являются историческим рекордом франшизы, а также рекордом сезона среди всех клубов НБА.

Лучшими в составе победителей стали Джарен Джексон и Зак Иди набравшие по 21 очку, а наиболее результативными четвертями для хозяев стали первая и третья, в которых они набрали по 43 очка.

После 31 матча «Гриззлиз» занимают второе место в турнирной таблице Юго-западного дивизиона НБА, победив в 67,7% матчей. В ближайшей игре клуб из штата Теннесси будет гостить 28 декабря у «Нью-Орлеан Пеликанс».

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