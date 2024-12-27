«Мемфис» установил рекорд франшизы всех времён в матче с «Торонто»

Сегодня, 27 декабря, «Мемфис Гриззлиз» нанёс поражение «Торонто Рэпторс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА со счётом 155:126. Игра прошла на арене «ФедЭксФорум» в Мемфисе.

155 набранных очков «Мемфиса» в этой встрече являются историческим рекордом франшизы, а также рекордом сезона среди всех клубов НБА.

Лучшими в составе победителей стали Джарен Джексон и Зак Иди набравшие по 21 очку, а наиболее результативными четвертями для хозяев стали первая и третья, в которых они набрали по 43 очка.

После 31 матча «Гриззлиз» занимают второе место в турнирной таблице Юго-западного дивизиона НБА, победив в 67,7% матчей. В ближайшей игре клуб из штата Теннесси будет гостить 28 декабря у «Нью-Орлеан Пеликанс».