Антон Квитковских: рады, что победили, но с «Пармой» будет принципиальное противостояние

Форвард «Локомотива-Кубань» Антон Квитковских прокомментировал победу своей команды во вчерашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари НН» (101:86).

«Игра прошла по большей части под нашим контролем. В первой половине мы хорошо защищались и вынуждали соперника бросать с сопротивлением.

После перерыва ослабили хватку, и «Пари НН» начал забивать и убегать в быстрые отрывы. Конечно, такого допускать нельзя: если уже сделали преимущество, надо его только наращивать.

Тем не менее мы очень рады, что в итоге победа осталась за нами и у нас получилось порадовать себя и болельщиков перед Новым годом!

После Нового года нас ждёт игра с «Пармой». Скажу одно — это принципиальное противостояние, и мы будем настраиваться максимально серьёзно. Играем на домашнем паркете, поэтому я, пользуясь случаем, хочу пригласить всех поддержать нас. Мы рассчитываем на вас, Локосемья! Будем вместе брать реванш!» — приводит слова Квитковских пресс-служба краснодарской команды.

Команда Андрея Ведищева закончила год на четвёртой строчке в турнирной таблице Единой лиги, одержав победы в 77,3% матчей.