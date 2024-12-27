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Антон Квитковских: рады, что победили, но с «Пармой» будет принципиальное противостояние

Антон Квитковских: рады, что победили, но с «Пармой» будет принципиальное противостояние
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Форвард «Локомотива-Кубань» Антон Квитковских прокомментировал победу своей команды во вчерашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари НН» (101:86).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 декабря 2024, четверг. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
101 : 86
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Локомотив-Кубань: Кливленд - 19, Андерсон - 14, Миллер - 12, Темиров - 11, Джонсон - 10, Квитковских - 9, Емченко - 9, Елатонцев - 5, Узинский - 5, Мартюк - 4, Уэйли - 3, Коско
Пари Нижний Новгород: Чадов - 24, Хоменко - 16, Антипов - 9, Наталл - 8, Карпенков - 8, Бабурин - 6, Хвостов - 5, Доукинс - 5, Джуришич - 3, Зоткин - 2, Ганькевич

«Игра прошла по большей части под нашим контролем. В первой половине мы хорошо защищались и вынуждали соперника бросать с сопротивлением.

После перерыва ослабили хватку, и «Пари НН» начал забивать и убегать в быстрые отрывы. Конечно, такого допускать нельзя: если уже сделали преимущество, надо его только наращивать.

Тем не менее мы очень рады, что в итоге победа осталась за нами и у нас получилось порадовать себя и болельщиков перед Новым годом!

После Нового года нас ждёт игра с «Пармой». Скажу одно — это принципиальное противостояние, и мы будем настраиваться максимально серьёзно. Играем на домашнем паркете, поэтому я, пользуясь случаем, хочу пригласить всех поддержать нас. Мы рассчитываем на вас, Локосемья! Будем вместе брать реванш!» — приводит слова Квитковских пресс-служба краснодарской команды.

Команда Андрея Ведищева закончила год на четвёртой строчке в турнирной таблице Единой лиги, одержав победы в 77,3% матчей.

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