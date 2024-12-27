«Обращались как с новичками». Мессина раскритиковал судей после матча с «Олимпиакосом»
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Главный тренер баскетбольного клуба «Олимпия Милан» Этторе Мессина резко высказался в адрес арбитров после матча регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом», в котором его команда дома уступила со счётом 83:84.
Евролига . Регулярный чемпионат. 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 22:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Окончен
83 : 84
Олимпиакос
Пирей, Греция
Олимпия: Димитриевич, Манньон, Козёр, Тонут, Больмаро, Брукс, Ледей, Риччи, Диоп, Шилдс, Миротич, Гиллеспи
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Митру-Лонг, Вильдоса, Фалль, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Менса, Маккиссик, Фурнье
«С Миротичем обращались как с самым последним новичком Евролиги, пока у него не сдали нервы. Со всеми нами как с командой и как с клубом обращались так, будто мы в Евролиге новички», — приводит слова 65-летнего Мессины Eurohoops.
«Олимпия Милан» после 18 матчей занимает 12-е место в турнирной таблице регулярного сезона Евролиги, одержав победу в девяти встречах. В следующем матче главного европейского клубного турнира подопечные Мессины 2 января сыграют в гостях с французским АСВЕЛом.
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