«Обращались как с новичками». Мессина раскритиковал судей после матча с «Олимпиакосом»

Главный тренер баскетбольного клуба «Олимпия Милан» Этторе Мессина резко высказался в адрес арбитров после матча регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом», в котором его команда дома уступила со счётом 83:84.

«С Миротичем обращались как с самым последним новичком Евролиги, пока у него не сдали нервы. Со всеми нами как с командой и как с клубом обращались так, будто мы в Евролиге новички», — приводит слова 65-летнего Мессины Eurohoops.

«Олимпия Милан» после 18 матчей занимает 12-е место в турнирной таблице регулярного сезона Евролиги, одержав победу в девяти встречах. В следующем матче главного европейского клубного турнира подопечные Мессины 2 января сыграют в гостях с французским АСВЕЛом.