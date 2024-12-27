Дончич пропустит минимум месяц и потеряет шансы на награду MVP сезона — ESPN

Разыгрывающий и лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич, получивший повреждение икроножной мышцы в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (99:105) 26 декабря, не сможет помочь своей команде минимум месяц, сообщает ESPN.

Сообщается, что словенец пройдёт повторное обследование через 30 дней. Он пропустит не менее 15 игр и потеряет шансы на получение звания MVP по итогам сезона.

Напомним, для того чтобы претендовать на награду MVP в нынешней НБА, игроку необходимо сыграть минимум 65 матчей и провести в них на площадке не менее 20 минут. На данный момент у Дончича уже восемь пропущенных матчей в нынешнем сезоне.

В текущем регулярном сезоне 25-летний баскетболист принял участие в 22 матчах, набирая в среднем 28,1 очка, 8,3 подбора и 7,8 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,6, трёхочковых — 35,4.