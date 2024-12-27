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«Никогда не прощу». Отар Кушанашвили высказался о смерти Яниса Тиммы

«Никогда не прощу». Отар Кушанашвили высказался о смерти Яниса Тиммы
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Российский телеведущий Отар Кушанашвили дал комментарий по поводу смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Спортсмен ушёл из жизни 17 декабря в Москве. Янису было 32 года.

«Почему вид Седоковой вызывает у меня такой протест? Я вижу, как она страдает. И Гордон выворачивает. Оставьте уже друг друга в покое – парня больше нет. Он наплевал на то, как его воспитывали, и обесценил понятие жизни. Этого я ему никогда не прощу. Никогда», — сказал Кушанашвили на канале «КАКОВО?!» в YouTube.

За время карьеры в Единой лиге ВТБ Тимма выступал за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС. В 2024 году он присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.

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