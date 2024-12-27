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«Нам придётся приспособиться». Кайри Ирвинг прокомментировал травму Луки Дончича

«Нам придётся приспособиться». Кайри Ирвинг прокомментировал травму Луки Дончича
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Звёздный защитник «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг высказался о травме лидера своей команды разыгрывающего Луки Дончича, получившего повреждение икроножной мышцы в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» 26 декабря.

«Молимся о скорейшем выздоровлении Луки. Нам придётся приспособиться и двигаться вперёд, пока он не вернётся», — приводит слова Ирвинга ESPN.

Напомним, ранее прошла информация, что словенец пропустит не менее 15 игр и потеряет шансы на получение звания MVP по итогам сезона, поскольку на данный момент пропустил уже восемь в нынешней регулярке.

В текущем регулярном сезоне 25-летний баскетболист принял участие в 22 матчах, набирая в среднем 28,1 очка, 8,3 подбора и 7,8 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,6, трёхочковых — 35,4.

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