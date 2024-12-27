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Единая лига ВТБ представила символическую сборную этой недели

Единая лига ВТБ представила символическую сборную этой недели
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Единая лига ВТБ назвала пятёрку баскетболистов, чьи имена попали в символическую сборную этой недели.

Как сообщает пресс-служба лиги, в пятёрку лучших вошли защитник «Уралмаша» Джеремайя Мартин, разыгрывающий УНИКСа Маркос Найт, атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Антониус Кливленд, защитник ЦСКА Иван Ухов и атакующий защитник «Енисея» Виктор Сандерс.

Фото: Единая лига ВТБ

Лидером Единой лиги перед новогодними праздниками является столичный ЦСКА, выигравший 86,4% матчей. Второе место занимает «Зенит» с процентом побед 85,7. Замыкает тройку лидеров казанский УНИКС, одержавший победы в 77,3% встреч. Абсолютным аутсайдером чемпионата является «Астана», которая до сих пор не смогла одержать ни одной победы с начала сезона.

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