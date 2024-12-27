Главный тренер «Торонто» был удалён после того, как едва не набросился на судей с кулаками

Главный тренер «Торонто Рэпторс» Дарко Раякович был удалён с арены во время сегодняшнего выездного матча регулярного чемпионата НБА с «Мемфис Гриззлиз» (126:155).

В начале четвёртой четверти наставник канадской команды в гневе выбежал на площадку и едва не набросился на рефери с кулаками после того, как судьи не усмотрели фол на его игроке. По итогам инцидента Раякович был выдворен со скамейки.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео скандального эпизода:

Видео эпизода доступно для просмотра на официальном канале Bleacher Report на сервисе YouTube

Напомним, это уже не первый скандал, связанный с отношением Раяковича к судьям. В начале этого года он также был оштрафован на $ 25 тыс. за резкую критику арбитров после матча с «Лос-Анджелес Лейкерс».