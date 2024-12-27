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Главный тренер «Торонто» был удалён после того, как едва не набросился на судей с кулаками

Главный тренер «Торонто» был удалён после того, как едва не набросился на судей с кулаками
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Главный тренер «Торонто Рэпторс» Дарко Раякович был удалён с арены во время сегодняшнего выездного матча регулярного чемпионата НБА с «Мемфис Гриззлиз» (126:155).

НБА — регулярный чемпионат
27 декабря 2024, пятница. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
155 : 126
Торонто Рэпторс
Торонто
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 21, Иди - 21, Бейн - 19, Уэллс - 17, Пиппен Мл. - 15, Кеннард - 15, Морант - 15, Кларк - 11, Кончар - 9, Ларэвиа - 8, Альдама - 4, Спенсер
Торонто Рэпторс: Барретт - 27, Барнс - 26, Буше - 15, Дик - 14, Олиник - 14, Агбаджи - 10, Лоусон - 6, Митчелл - 6, Баттл - 6, Могбо - 2, Темпл, Шомше, Фернанду

В начале четвёртой четверти наставник канадской команды в гневе выбежал на площадку и едва не набросился на рефери с кулаками после того, как судьи не усмотрели фол на его игроке. По итогам инцидента Раякович был выдворен со скамейки.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео скандального эпизода:

Видео эпизода доступно для просмотра на официальном канале Bleacher Report на сервисе YouTube

Напомним, это уже не первый скандал, связанный с отношением Раяковича к судьям. В начале этого года он также был оштрафован на $ 25 тыс. за резкую критику арбитров после матча с «Лос-Анджелес Лейкерс».

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