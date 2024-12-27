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Александр Чадов назвал причины поражения «Пари НН» от «Локомотива-Кубань» в Единой лиге

Александр Чадов назвал причины поражения «Пари НН» от «Локомотива-Кубань» в Единой лиге
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Форвард «Пари НН» Александр Чадов прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива-Кубань» (86:101) во вчерашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 декабря 2024, четверг. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
101 : 86
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Локомотив-Кубань: Кливленд - 19, Андерсон - 14, Миллер - 12, Темиров - 11, Джонсон - 10, Квитковских - 9, Емченко - 9, Елатонцев - 5, Узинский - 5, Мартюк - 4, Уэйли - 3, Коско
Пари Нижний Новгород: Чадов - 24, Хоменко - 16, Антипов - 9, Наталл - 8, Карпенков - 8, Бабурин - 6, Хвостов - 5, Доукинс - 5, Джуришич - 3, Зоткин - 2, Ганькевич

«Прежде всего хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Что касается игры, нельзя выходить с такой энергией на матч, особенно с таким соперником, как «Локомотив-Кубань». Пропускать по 50 очков в первой половине уже во втором матче подряд — это недопустимо. Думаю, потери мяча также сыграли роль. Необходимо было лучше двигать команду соперника и избегать таких ошибок.

Первый решающий момент в игре — это четыре трёхочковых от Карла Андерсона. Мы знали, на что он способен и что он отличный шутер с дальней дистанции. Однако по какой-то причине мы не выполнили наш план. Как я уже упоминал, нужно было начать быстрее двигать мяч. Он слишком долго оставался у одного игрока. Чтобы немного встряхнуть защиту «Локомотива», необходимо было больше взаимодействовать и не давать им возможности отдыхать», — приводит слова Чадова пресс-служба нижегородской команды.

«Пари НН» ушёл на новогодние праздники на шестом месте в турнирной таблице Единой лиги, победив ровно в половине сыгранных матчей (50,0%).

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