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Видео: Дани Ольмо исполнил невероятный удар в тренировочном зале «Милуоки Бакс»

Видео: Дани Ольмо исполнил невероятный удар в тренировочном зале «Милуоки Бакс»
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Полузащитник футбольной «Барселоны» Даниэль Ольмо отметился невероятным ударом в тренировочном зале клуба НБА «Милуоки Бакс».

На видеоролике, опубликованном в официальных соцсетях «оленей», испанец, который приехал в гости к организации, с центра площадки ногой направил баскетбольный мяч точно в кольцо.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео спортивной эстетики в исполнении Ольмо:

Ранее сообщалось, что 26-летний Ольмо в ближайшее время может покинуть «Барселону». Игрок станет свободным агентом уже этой зимой, если каталонцы не смогут зарегистрировать футболиста в чемпионате Испании в связи с финансовыми проблемами клуба. Одним из наиболее вероятных претендентов на испанца называется английский «Манчестер Юнайтед».

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