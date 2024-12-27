Отар Кушанашвили указал на странности в видео Седоковой с капельницей после смерти Тиммы

Российский телеведущий Отар Кушанашвили прокомментировал видео, на котором певица Анна Седокова лежит под капельницей после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. Латвийский баскетболист ушёл из жизни 17 декабря в Москве. Незадолго до этого Тимма и Седокова развелись.

«Оля Бузова заступается за Аню Седокову: «Не надо, ей тяжело». Аня Седокова между тем зачем-то с помощью пиар-директора… Это меня убивает. В конце каждого кадра – кадры предоставлены пиар-директором. Уберите эту надпись. Аня, сколько тебе лет? Ну какой пиар-директор, если ты хочешь показать капельницу? И камера профессионально объезжает. Панорама. Она показывает, как тяжело. Когда у меня обнаружили рак, может быть, каждое моё видео было последним. Я пытался докричаться до людей, что я ещё здесь, что я живой. Когда Аня Седокова показывает, как она переживает, в этом столько, столько, столько… Вставляйте любое слово. Столько фарисейства? Да, подойдёт. Лицемерия? Подойдёт. Фальши? Подойдёт», — сказал Кушанашвили на канале «КАКОВО?!» в YouTube.

Седоковой понадобилась капельница после смерти Яниса Тиммы: