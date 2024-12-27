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Отар Кушанашвили указал на странности в видео Седоковой с капельницей после смерти Тиммы

Отар Кушанашвили указал на странности в видео Седоковой с капельницей после смерти Тиммы
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Российский телеведущий Отар Кушанашвили прокомментировал видео, на котором певица Анна Седокова лежит под капельницей после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. Латвийский баскетболист ушёл из жизни 17 декабря в Москве. Незадолго до этого Тимма и Седокова развелись.

«Оля Бузова заступается за Аню Седокову: «Не надо, ей тяжело». Аня Седокова между тем зачем-то с помощью пиар-директора… Это меня убивает. В конце каждого кадра – кадры предоставлены пиар-директором. Уберите эту надпись. Аня, сколько тебе лет? Ну какой пиар-директор, если ты хочешь показать капельницу? И камера профессионально объезжает. Панорама. Она показывает, как тяжело. Когда у меня обнаружили рак, может быть, каждое моё видео было последним. Я пытался докричаться до людей, что я ещё здесь, что я живой. Когда Аня Седокова показывает, как она переживает, в этом столько, столько, столько… Вставляйте любое слово. Столько фарисейства? Да, подойдёт. Лицемерия? Подойдёт. Фальши? Подойдёт», — сказал Кушанашвили на канале «КАКОВО?!» в YouTube.

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