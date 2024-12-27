Евролига анонсировала конкурс для болельщиков, опубликовав игровое джерси ЦСКА

Пресс-служба баскетбольной Евролиги в официальных соцсетях анонсировала конкурс для баскетбольных болельщиков со всего мира.

Цель розыгрыша состоит в том, чтобы фанаты выбрали 25 лучших игроков в истории Евролиги к 25-летию турнира. Примечательно, что в качестве главного приза разыгрывается игровое джерси ЦСКА Рамунаса Шишкаускаса образца сезона-2010/2011 с автографом бывшего форварда красно-синих.

Фото: Пресс-служба Евролиги

Данный конкурс примечателен тем, что российские клубы в данный момент отстранены от участия в Евролиге. В комментариях к посту некоторые зарубежные пользователи осудили данную акцию.

Напомним, ЦСКА является вторым клубом в Европе по количеству трофеев после мадридского «Реала». На счету армейцев восемь титулов Евролиги.