Карвел Андерсон — о своих трёхочковых в матче с «Пари НН»: победу нам принесла защита

Атакующий защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Карвел Андерсон оценил свою игру во вчерашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари НН» (101:86), в котором он отметился четырьмя трёхочковыми попаданиями, став лучшим в своей команде по этому показателю.

«Всё-таки думаю, что победу нам принесли отрезки, когда мы хорошо защищались. А что касается моих попаданий – сегодня удача оказалась на моей стороне: партнёры очень помогали, старались найти передачами. Я поймал свой ритм, и это придало уверенности. Знаю, что в последних играх мне это удавалось не так хорошо. Так что я буду ещё больше работать и, надеюсь, продолжу играть в том же духе», – приводит слова Андерсона пресс-служба краснодарской команды.

«Локомотив-Кубань» закончил год на четвёртом месте в турнирной таблице Единой лиги, победив в 77,3% матчей.