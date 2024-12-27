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Карвел Андерсон — о своих трёхочковых в матче с «Пари НН»: победу нам принесла защита

Карвел Андерсон — о своих трёхочковых в матче с «Пари НН»: победу нам принесла защита
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Атакующий защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Карвел Андерсон оценил свою игру во вчерашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари НН» (101:86), в котором он отметился четырьмя трёхочковыми попаданиями, став лучшим в своей команде по этому показателю.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 декабря 2024, четверг. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
101 : 86
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Локомотив-Кубань: Кливленд - 19, Андерсон - 14, Миллер - 12, Темиров - 11, Джонсон - 10, Квитковских - 9, Емченко - 9, Елатонцев - 5, Узинский - 5, Мартюк - 4, Уэйли - 3, Коско
Пари Нижний Новгород: Чадов - 24, Хоменко - 16, Антипов - 9, Наталл - 8, Карпенков - 8, Бабурин - 6, Хвостов - 5, Доукинс - 5, Джуришич - 3, Зоткин - 2, Ганькевич

«Всё-таки думаю, что победу нам принесли отрезки, когда мы хорошо защищались. А что касается моих попаданий – сегодня удача оказалась на моей стороне: партнёры очень помогали, старались найти передачами. Я поймал свой ритм, и это придало уверенности. Знаю, что в последних играх мне это удавалось не так хорошо. Так что я буду ещё больше работать и, надеюсь, продолжу играть в том же духе», – приводит слова Андерсона пресс-служба краснодарской команды.

«Локомотив-Кубань» закончил год на четвёртом месте в турнирной таблице Единой лиги, победив в 77,3% матчей.

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