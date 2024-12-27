Президент УНИКСа Богачёв ответил, в каком случае Димитриевич остался бы в команде

Президент УНИКСа Евгений Богачёв поделился мыслями о выступлении бывшего игрока команды Ненада Димитриевича за «Олимпию». Северомакедонский разыгрывающий перешёл в итальянский клуб летом этого года. По мнению Богачёва, Димитриевич не покинул бы казанцев, если бы команда выступала в Евролиге.

«Почему у Ненада не очень получается в Италии? Видите, Италия участвует в Евролиге. Когда мы были в Евролиге, и нам легче было брать звёздных игроков. Поэтому в «Милане» уже избыток игроков в команде. Вот у Димитриевича не получается что-то, и они взяли ещё одного на эту позицию. И его не отпускают. Там бюджеты другие. Мы же сейчас играем только внутри страны. Дело не только в деньгах. Если бы мы были в Евролиге, Димитриевич бы остался.

Надо сказать, что его мы раскрыли здесь. Он первый год был никакой, второй – получше. Его, кстати, не хотел брать наш тренер. Я настоял – он отыграл третий год в прошлом сезоне и показал блестящую игру», — приводит слова Богачёва издание «Татар-информ».

В нынешнем сезоне Евролиги Димитриевич к настоящему моменту принял участие в 18 матчах, в которых в среднем набирал 9,4 очка, совершал 1,7 подбора и отдавал 3,2 передачи.

Достижения сборных России по баскетболу: