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Звезда «Локомотива-Кубань» рассказал о проблемах команды в сезоне-2024/2024 Единой лиги

Звезда «Локомотива-Кубань» рассказал о проблемах команды в сезоне-2024/2024 Единой лиги
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33-летний американский атакующий защитник баскетбольного клуба «Локомотива-Кубань» Карвел Андерсон высказался о том, с какими проблемами сталкивалась краснодарская команда по ходу сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ.

«С «Пари Нижний Новгород» была хорошая игра. Для нас было важно одержать победу и уйти на небольшие новогодние каникулы с хорошим настроением. В последнее время у нас были проблемы с тем, что после победы над командами из топ-4 мы не могли должным образом собраться на следующий матч. Рад, что у нас получилось прервать эту тенденцию», — приводит слова Андерсона пресс-служба команды.

В последней игре Единой лиги краснодарский клуб одолел «Пари Нижний Новгород» со счётом 101:86.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 декабря 2024, четверг. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
101 : 86
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Локомотив-Кубань: Кливленд - 19, Андерсон - 14, Миллер - 12, Темиров - 11, Джонсон - 10, Квитковских - 9, Емченко - 9, Елатонцев - 5, Узинский - 5, Мартюк - 4, Уэйли - 3, Коско
Пари Нижний Новгород: Чадов - 24, Хоменко - 16, Антипов - 9, Наталл - 8, Карпенков - 8, Бабурин - 6, Хвостов - 5, Доукинс - 5, Джуришич - 3, Зоткин - 2, Ганькевич
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