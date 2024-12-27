Звезда «Локомотива-Кубань» рассказал о проблемах команды в сезоне-2024/2024 Единой лиги

33-летний американский атакующий защитник баскетбольного клуба «Локомотива-Кубань» Карвел Андерсон высказался о том, с какими проблемами сталкивалась краснодарская команда по ходу сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ.

«С «Пари Нижний Новгород» была хорошая игра. Для нас было важно одержать победу и уйти на небольшие новогодние каникулы с хорошим настроением. В последнее время у нас были проблемы с тем, что после победы над командами из топ-4 мы не могли должным образом собраться на следующий матч. Рад, что у нас получилось прервать эту тенденцию», — приводит слова Андерсона пресс-служба команды.

В последней игре Единой лиги краснодарский клуб одолел «Пари Нижний Новгород» со счётом 101:86.