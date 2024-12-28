Далтон — о переезде в Россию: моя семья не верит всему, что показывают по телевизору в США

Американец Хэйден Далтон рассказал, как его семья отреагировала на переезд в Россию. Он присоединился к «Самаре» в июле 2023 года, а в ходе нынешнего сезона перешёл в екатеринбургский «Уралмаш».

«Моя семья отреагировала хорошо. Главным для них было, чтобы я мог безопасно приехать в страну, чтобы со мной всё было хорошо. Моя семья не верит всему, что показывают по телевизору в США, так что я не могу сказать, что они боятся чего-то другого.

Скучаю ли по дому? Да, конечно! Это самое непростое в жизни за океаном. Быть много месяцев вдали от дома, обычно без возможности вернуться на Рождество или Новый год. Это ощущается очень тяжело, особенно в праздники», – сказал Далтон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.