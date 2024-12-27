Джордан Пул — о победном броске в матче с «Шарлотт»: всегда знал, что способен на это

25-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации за команду «Вашингтон Уизардс», Джордан Пул прокомментировал свой победный бросок в матче с «Шарлотт Хорнетс», завершившемся со счётом 113:110.

«Всегда чувствовал, что на данный момент я — тот, кто способен это делать. Я постоянно забиваю решающие мячи. Спасибо тренерскому штабу за то, что доверяют мне это. Я всегда собирался быть агрессивным и стараться выглядеть достойно. Практикуюсь в этих бросках каждый день. Так что ещё раз хочется отдать должное тренерам, и спасибо моим товарищам по команде за то, что они тоже находят меня своими передачами», — сказал Пул после игры.