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Джордан Пул — о победном броске в матче с «Шарлотт»: всегда знал, что способен на это

Джордан Пул — о победном броске в матче с «Шарлотт»: всегда знал, что способен на это
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25-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации за команду «Вашингтон Уизардс», Джордан Пул прокомментировал свой победный бросок в матче с «Шарлотт Хорнетс», завершившемся со счётом 113:110.

НБА — регулярный чемпионат
27 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
113 : 110
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Вашингтон Уизардс: Пул - 25, Кулибали - 20, Сарр - 15, Валанчюнас - 14, Кисперт - 13, Брогдон - 11, Шампани - 8, Каррингтон - 7, Вукчевич, Дэвис, Батлер, Болдуин Мл., Гилл, Джордж, Холмс
Шарлотт Хорнетс: Болл - 31, Бриджес - 22, Миллер - 18, Уильямс - 16, Ричардс - 6, Мицич - 6, Салон - 6, Грин - 3, Мартин - 2, Джеффрис, Диабате, Уонг, Карри, Гибсон

«Всегда чувствовал, что на данный момент я — тот, кто способен это делать. Я постоянно забиваю решающие мячи. Спасибо тренерскому штабу за то, что доверяют мне это. Я всегда собирался быть агрессивным и стараться выглядеть достойно. Практикуюсь в этих бросках каждый день. Так что ещё раз хочется отдать должное тренерам, и спасибо моим товарищам по команде за то, что они тоже находят меня своими передачами», — сказал Пул после игры.

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