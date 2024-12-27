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Тренер «Майами» Споэльстра прокомментировал слухи про обмен Джимми Батлера

Тренер «Майами» Споэльстра прокомментировал слухи про обмен Джимми Батлера
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50-летний американский баскетбольный главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» Эрик Споэльстра прокомментировал слухи вокруг обмена звёздного игрока Джимми Батлера.

«В этом бизнесе нужно грамотно разделять всю информацию и слухи, что гуляют в СМИ и интернете. Мы хотим, чтобы Джимми был с нами. Здесь нет никаких «если», «и» и «но». И очень жаль, что вам приходится контролировать или справляться с большим количеством шума снаружи», — приводит слова Споэльстры издание ABC News.

Ранее президент «Майами» Пэт Райли сделал категоричное заявление по поводу слухов об обмене Батлера.

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