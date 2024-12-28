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Новичок «Уралмаша» Далтон: Вергун следил за мной несколько лет и давно хотел пригласить

Новичок «Уралмаша» Далтон: Вергун следил за мной несколько лет и давно хотел пригласить
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Форвард Хэйден Далтон, присоединившийся к екатеринбургскому «Уралмашу» в начале декабря, ответил на вопрос о том, как складываются его отношения с тренером команды Ростиславом Вергуном.

«Всё хорошо, он сказал, что следил за мной несколько лет. У него было желание пригласить меня в одну из команд, в которых он работал, и сейчас появилась возможность это осуществить. Я был рад это слышать, однозначно. Он нарисовал несколько хороших комбинаций, в которых я могу бросить по кольцу, это потрясающе», – сказал Далтон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Далтон присоединился к «Уралмашу» в начале декабря – после того, как провёл год в составе «Самары». Он был последним легионером, покинувшим команду в результате перестройки.

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