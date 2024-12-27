Звезда «Локомотива-Кубань»: от лица всех американцев поздравляю с Новым годом!

33-летний американский атакующий защитник баскетбольного клуба «Локомотива-Кубань» Карвел Андерсон поздравил болельщиков краснодарской команды с предстоящими новогодними праздниками.

«От лица всех американцев нашей команды поздравляю Локосемью с Новым годом и Рождеством! Будьте счастливы, полны здоровья, пусть вас окружает любовь вашей семьи. Давайте начнём 2025-й с красивой победы над «Пармой» и полных трибун!» — приводит слова Андерсона пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Карвел не был выбран на драфте НБА 2014 года и отправился выступать в Европу. За «Локомотив-Кубань» играет с 2024 года. Андерсон стал первым игроком в истории Единой лиги ВТБ, который забросил 150 трёхочковых за один сезон.