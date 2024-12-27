Дэквон Плауден продолжит карьеру в «Атланта Хоукс»

26-летний американский атакующий защитник Дэквон Плауден продолжит свою карьеру в НБА (Национальной баскетбольной Ассоциации), выступая за «Атланту Хоукс». Об этом сообщил на своей странице в социальной сети известный инсайдер Майкл Скотто.

Последние несколько месяцев Плауден играл за фарм-команду «Атланты» в G-лиге. Дэквон в среднем набирал по 14,2 очка за игру, делая 3,8 подбора и 1,1 перехвата. И теперь он подпишет двусторонний контракт с основной командой.

До этого, летом 2024 года в период межсезонья, Плауден пытался пробиться в состав «Голден Стэйт», но в итоге в сентябре этого же года был отчислен и объявлен свободным агентом.