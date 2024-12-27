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Батлер — о возможном обмене из «Майами»: не существует плохой рекламы

Батлер — о возможном обмене из «Майами»: не существует плохой рекламы
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35-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит», Джимми Батлер высказался по поводу слухов из-за своего обмена в другой коллектив.

«На самом деле я получаю удовольствие от всей этой шумихи. Приятно, когда об этом говорят. Я не думаю, что существует такая вещь, как плохая реклама, в какой-либо степени», — приводит слова Батлера издание ABC News.

В нынешнем сезоне 35-летний Джимми в среднем набирает 18,5 очка, оформляет 5,8 подбора и 4,9 передачи.

Ранее главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра прокомментировал возможный обмен с участием Батлера.

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