Батлер — о возможном обмене из «Майами»: не существует плохой рекламы

35-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит», Джимми Батлер высказался по поводу слухов из-за своего обмена в другой коллектив.

«На самом деле я получаю удовольствие от всей этой шумихи. Приятно, когда об этом говорят. Я не думаю, что существует такая вещь, как плохая реклама, в какой-либо степени», — приводит слова Батлера издание ABC News.

В нынешнем сезоне 35-летний Джимми в среднем набирает 18,5 очка, оформляет 5,8 подбора и 4,9 передачи.

Ранее главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра прокомментировал возможный обмен с участием Батлера.