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Карвел Андерсон рассказал, как вернуться на прежний уровень после травмы

Карвел Андерсон рассказал, как вернуться на прежний уровень после травмы
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33-летний американский атакующий защитник баскетбольного клуба «Локомотива-Кубань» Карвел Андерсон рассказал, что нужно сделать, чтобы вернуться на прежний уровень после травмы.

«После травмы поймать ритм, полноценно вернуться в игру — это уже вопрос времени. Всё-таки я довольно много пропустил. Чтобы получать больше возможностей на паркете, мне нужно заново завоевать доверие моих партнёров. Неважно, сколько я забил или промазал, сейчас я должен продолжать работать над собой», — приводит слова Карвела пресс-служба краснодарского клуба.

В последней игре Единой лиги краснодарский клуб одолел «Пари Нижний Новгород» со счётом 101:86.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 декабря 2024, четверг. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
101 : 86
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Локомотив-Кубань: Кливленд - 19, Андерсон - 14, Миллер - 12, Темиров - 11, Джонсон - 10, Квитковских - 9, Емченко - 9, Елатонцев - 5, Узинский - 5, Мартюк - 4, Уэйли - 3, Коско
Пари Нижний Новгород: Чадов - 24, Хоменко - 16, Антипов - 9, Наталл - 8, Карпенков - 8, Бабурин - 6, Хвостов - 5, Доукинс - 5, Джуришич - 3, Зоткин - 2, Ганькевич
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