Карвел Андерсон рассказал, как вернуться на прежний уровень после травмы

33-летний американский атакующий защитник баскетбольного клуба «Локомотива-Кубань» Карвел Андерсон рассказал, что нужно сделать, чтобы вернуться на прежний уровень после травмы.

«После травмы поймать ритм, полноценно вернуться в игру — это уже вопрос времени. Всё-таки я довольно много пропустил. Чтобы получать больше возможностей на паркете, мне нужно заново завоевать доверие моих партнёров. Неважно, сколько я забил или промазал, сейчас я должен продолжать работать над собой», — приводит слова Карвела пресс-служба краснодарского клуба.

В последней игре Единой лиги краснодарский клуб одолел «Пари Нижний Новгород» со счётом 101:86.