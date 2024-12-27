«Денвер Наггетс» заинтересован в подписании Пула и Валанчюнаса — источник

Руководство баскетбольного клуба «Денвер Наггетс» заинтересовано в подписании двух игроков «Вашингтон Уизардс» — 25-летнего защитника Джордана Пула и 32-летнего литовского форварда Йонаса Валанчюнаса, сообщили инсайдеры The Athletic Сэм Амик и Тони Джонс.

Йонас был выбран «Торонто Рэпторс» в первом раунде под общим пятым номером на драфте НБА 2011 года, однако выступать за «Рэпторс» стал со следующего сезона.

Пул был выбран под 28-м номером на драфте НБА 2019 года клубом «Голден Стэйт Уорриорз» и в составе «воинов» стал чемпионом в сезоне-2021/2022.

Ранее Джордан рассказал, как тренируется реализовывать дальние решающие броски в концовках матчей.