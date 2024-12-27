Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Денвер Наггетс» заинтересован в подписании Пула и Валанчюнаса — источник

«Денвер Наггетс» заинтересован в подписании Пула и Валанчюнаса — источник
Комментарии

Руководство баскетбольного клуба «Денвер Наггетс» заинтересовано в подписании двух игроков «Вашингтон Уизардс» — 25-летнего защитника Джордана Пула и 32-летнего литовского форварда Йонаса Валанчюнаса, сообщили инсайдеры The Athletic Сэм Амик и Тони Джонс.

Йонас был выбран «Торонто Рэпторс» в первом раунде под общим пятым номером на драфте НБА 2011 года, однако выступать за «Рэпторс» стал со следующего сезона.

Пул был выбран под 28-м номером на драфте НБА 2019 года клубом «Голден Стэйт Уорриорз» и в составе «воинов» стал чемпионом в сезоне-2021/2022.

Ранее Джордан рассказал, как тренируется реализовывать дальние решающие броски в концовках матчей.

Материалы по теме
Джордан Пул — о победном броске в матче с «Шарлотт»: всегда знал, что способен на это
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android