У «Детройт Пистонс» после 31 игры столько же побед, сколько после 82 в прошлом сезоне

В ночь на 27 декабря в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной матч сезона-2024/2025, в котором встретились команды «Детройт Пистонс» и «Сакраменто Кингз». Победу во встрече праздновали баскетболисты из Детройта, завершившие встречу со счётом 114:113.

Примечательно, что победа «Пистонс» стала для них 14-й в нынешнем сезоне в 31 матче. В прошлом сезоне-2023/2024 «Детройт» за 82 игры выиграл всего 14 встреч.

В игре с «Кингз» концовка получилась напряжённой. За три секунды до конца четвёртой четверти хозяева вели со счётом 113:110, однако атакующий защитник «Пистонс» Джейден Айви, получив мяч в углу площадки, умудрился забросить трёхочковый с фолом, после чего реализовал штрафной бросок и принёс своей команде победу.

На 27 декабря «Пистонс» расположились на девятой строчке Восточной конференции и находятся в зоне плей-ин.