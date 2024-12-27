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У «Детройт Пистонс» после 31 игры столько же побед, сколько после 82 в прошлом сезоне

У «Детройт Пистонс» после 31 игры столько же побед, сколько после 82 в прошлом сезоне
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В ночь на 27 декабря в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной матч сезона-2024/2025, в котором встретились команды «Детройт Пистонс» и «Сакраменто Кингз». Победу во встрече праздновали баскетболисты из Детройта, завершившие встречу со счётом 114:113.

НБА — регулярный чемпионат
27 декабря 2024, пятница. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
113 : 114
Детройт Пистонс
Детройт
Сакраменто Кингз: Фокс - 26, Лайлз - 20, Дерозан - 19, Монк - 15, Мюррэй - 11, Хаертер - 8, Эллис - 5, Лень - 4, Джонс - 3, Джонс - 2, Маклафлин, Макдермотт, Робинсон, Краудер
Детройт Пистонс: Каннингем - 33, Бисли - 22, Айви - 19, Дюрен - 13, Рид - 7, Томпсон - 7, Хардуэй-младший - 6, Харрис - 4, Сассер - 3, Холланд, Мур, Фонтеккио, Клинтман

Примечательно, что победа «Пистонс» стала для них 14-й в нынешнем сезоне в 31 матче. В прошлом сезоне-2023/2024 «Детройт» за 82 игры выиграл всего 14 встреч.

В игре с «Кингз» концовка получилась напряжённой. За три секунды до конца четвёртой четверти хозяева вели со счётом 113:110, однако атакующий защитник «Пистонс» Джейден Айви, получив мяч в углу площадки, умудрился забросить трёхочковый с фолом, после чего реализовал штрафной бросок и принёс своей команде победу.

На 27 декабря «Пистонс» расположились на девятой строчке Восточной конференции и находятся в зоне плей-ин.

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